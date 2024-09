El ninot de l'A-2 a Sidamon, un nou símbol local

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats locals de Sidamon han integrat entre les seues senyes d’identitat el ninot de l’A-2, aixecat el 1992 i conegut com Indíbil. L’alcaldessa, Dolors Tella, va explicar que el municipi entrega com a trofeu en activitats esportives i culturals aquesta figura, entre les quals la Cursa del Tossal de les Tenalles. Les entitats també ho han replicat en els seus emblemes, com en l’acabat de recuperar club de futbol sala.

D'altra banda, sidamon celebrarà diumenge la tercera edició de la Fira de les Carabasses Gegants, que reunirà aficionats de Navarra i municipis catalans com Corbera d’Ebre, Santa Maria de Palautordera i el municipi amfitrió de l’esdeveniment. El públic podrà admirar carabasses que pesen entre 100 i 800 quilos i més. El rècord de l’exemplar més gran de Catalunya, amb 827 quilos de pes, l’ostenta un aficionat de Corbera d’Ebre. A Sidamon s’esperen carabasses que poden superar aquesta xifra, tal com va explicar ahir un dels organitzadors, Sergi Balcells. La pesada serà una de les activitats principals de la vetllada i els resultats quedaran inscrits en la Great Pumpkin Commonwealth’s (GPC), entitat que registra el pes de les carabasses més grans a nivell mundial. Els guanyadors rebran com a premi els trofeus amb la forma del ninot de Sidamon.