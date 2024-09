A la recerca de la carabassa reina

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Sidamon celebrarà diumenge la tercera edició de la Fira de les Carabasses Gegants, que reunirà aficionats de Navarra i municipis catalans com Corbera d’Ebre, Santa Maria de Palautordera i el municipi amfitrió de l’esdeveniment. El públic podrà admirar carabasses que pesen entre 100 i 800 quilos i més. El rècord de l’exemplar més gran de Catalunya, amb 827 quilos de pes, l’ostenta un aficionat de Corbera d’Ebre. A Sidamon s’esperen carabasses que poden superar aquesta xifra, tal com va explicar ahir un dels organitzadors, Sergi Balcells. La pesada serà una de les activitats principals de la vetllada i els resultats quedaran inscrits en la Great Pumpkin Commonwealth’s (GPC), entitat que registra el pes de les carabasses més grans a nivell mundial. Els guanyadors rebran com a premi trofeus, un amb la forma del ninot de Sidamon, ubicat al tram local de l’A-2, que s’ha repintat (vegeu SEGRE d’ahir). També n’hi haurà un altre amb forma d’elevador, tot un homenatge a una de les empreses col·laboradores, Tallers A. Miquel.

La festa inclourà altres propostes dirigides a tots els públics. Així, hi haurà tractors antics, tallers de pintacares per als més petits o un mercadillo amb uns 20 paradistes que vendran productes relacionats amb la carabassa o artesanals. També s’exposaran carabasses africanes i síndries d’uns 70 quilos. L’escenari serà el parc del Canal.

El ninot de Sidamon, un nou símbol local

Les entitats locals han integrat entre les seues senyes d’identitat el ninot de l’A-2, aixecat el 1992 i conegut com Indíbil. L’alcaldessa, Dolors Tella, va explicar que el municipi entrega com a trofeu en activitats esportives i culturals aquesta figura, entre les quals la Cursa del Tossal de les Tenalles. Les entitats també ho han replicat en els seus emblemes, com en l’acabat de recuperar club de futbol sala.

Una hamburguesa dedicada al certamen feta per un campió

El campió de Catalunya i Espanya d’entrepans, Abel Moreno, ha volgut retre un homenatge al certamen de Sidamon creant un nou entrepà que es podrà degustar aquesta setmana al seu restaurant, la Tasqueta de Cal Miguelín, al Pla del Penedès. Es tracta d’una hamburguesa que inclou entre els seus ingredients la carabassa caramel·litzada i la carn de boví, juntament amb altres com el formatge cheddar o la salsa barbacoa. Moreno ha aprofitat les seues xarxes socials per donar a conèixer aquesta creació i també animar el públic a participar en la tercera Fira de la Carabassa.