El Pintura Ràpida tindrà com a escenari tota la ciutat

Els participants en la 23 edició del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa tindran aquest any tota la ciutat com a escenari i no un barri en concret, com en edicions passades. Així, podran plasmar en les seues creacions espais com l’avinguda del Canal o la Casa Canal, entre d’altres. El dia de celebració del certamen serà diumenge vinent 29 i s’entregaran 12 premis, l’import econòmic dels quals ascendeix a 6.095 euros.

D’altra banda, el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va valorar positivament l’estudi realitzat per la Càtedra de Turisme Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida (UdL) que exposa que la Fira de Sant Josep és la més visitada, amb 138.000 visitants, entre els 83 certàmens agroalimentaris de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir). Solsona va remarcar que són dades que “constaten que el nostre posicionament firal a la demarcació és principal” al mateix temps que confirmen “la bona salut” de Fira de Mollerussa.