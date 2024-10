Aldarull a un col·legi de Mollerussa després d’una agressió a un menor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aldarull aquest dimarts al col·legi La Salle de Mollerussa. Un estudiant hauria estat agredit per un grup de cinc companys quan estaven en ple horari lectiu. El centre va optar per traslladar el menor al CAP de Mollerussa perquè els metges n’avaluessin l’estat, inicialment sense ferides greus. Va ser llavors quan l’agredit va trucar als seus familiars per explicar-los el que havia passat. Aquests van optar per traslladar-se fins al col·legi per anar a buscar els joves, que es trobaven a la zona esportiva de les instal·lacions.

Quan van poder identificar els estudiants que haurien atacat el seu fill, els van recriminar els fets i els haurien amenaçat, en presència de més alumnes i docents, segons van explicar ahir fonts properes al cas. Davant d’aquesta situació, el centre va optar per avisar la Policia local, que es va personar fins al lloc de l’incident. Al final no hi va haver detinguts, ja que el cos de seguretat va poder calmar la situació. Els pares haurien accedit al centre sense la corresponent autorització per part dels responsables.

Malgrat tot, van ser diverses de les famílies dels estudiants que haurien atacat el jove i posteriorment van ser amenaçats pels pares del menor agredit els que van optar per denunciar els fets davant dels Mossos d’Esquadra de la capital del Pla d’Urgell.