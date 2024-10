Incentiven els veïns de Torregrossa a actuar per un aire net

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Fem Llavor de Torregrossa ha posat en marxa una campanya que vol donar visibilitat a la problemàtica de la contaminació ambiental i conscienciar la població sobre la necessitat de millorar la qualitat de l’aire en el municipi. Sota el lema Volem respirar aire net, la iniciativa es posa en marxa amb diferents accions: la primera consistirà que els participants que vulguin adherir-se a aquesta campanya pengin pancartes amb el lema als balcons dels habitatges. Els esmentats elements es podran comprar a l’entitat pel preu de vuit euros. Així mateix, plantegen portar a terme una sèrie de xarrades i tallers sobre temes rellevants relacionats amb la contaminació de l’aire. Així, s’oferiran eines i solucions pràctiques per mitigar-ne els efectes. El programa d’activitats així com els seus ponents encara estan per definir.

Així mateix, Fem Llavor no descarta tirar endavant altres iniciatives com una recollida de firmes per protegir la qualitat de l’aire de Torregrossa. També atendran les diferents propostes d’aquelles persones que vulguin donar suport a la campanya.L’associació ha incidit a desvincular la seua campanya de la concentració de fetors que pot donar-se en les activitats agràries i ramaderes. Al contrari, se centra en la presència de contaminants en l’atmosfera així com l’impacte que poden generar les diferents infraestructures presents en aquest territori. Es tracta, segons remarca Fem Llavor, d’“una oportunitat perquè tots els veïns puguin manifestar el desig de millorar la qualitat de l’aire, respecte a la comunitat i a la naturalesa que ens envolta”. L’associació Fem Llavor va nàixer l’any 2019 amb el principal objectiu de promoure el patrimoni natural del municipi. Així, s’han portat a terme activitats que van des de la plantada d’arbres a caminades etnobotàniques així com xarrades.A la primavera, van celebrar la primera edició del Floreix Torregrossa, que va incloure la inauguració d’un mural pintat a la caseta del canal, en el qual van col·laborar els joves del municipi.