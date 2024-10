Música i tradicions centren els actes del Correllengua

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El concert d’Els Catarres al Palau d’Anglesola o tallers de bastoners i bitlles a Bell-lloc d’Urgell han estat actes destacats del Correllengua al Pla d’Urgell. Divendres a la nit, el pavelló poliesportiu del Palau va acollir la celebració, que va començar amb la projecció d’un lipdub gravat al Palau d’Anglesola el 2014 amb la cançó Seguirem lluitant, del grup Aiguafreda. Posteriorment van fer la seua entrada els gegants Bernat i Elisenda, acompanyats dels grallers. A continuació, entre el públic, la colla Bastonera del Casal L’Arreu va interpretar Som de l’Oest i la Polca d’Ours, donant pas al manifest del Correllengua 2024, escrit per Jordi Badia, que va ser llegit pels hereus i pubilles. Aquest any, la festivitat, que promou la llengua i la cultura catalanes, ha retut homenatge a la filòloga i lingüista Carme Junyent. Després de cantar Els Segadors, el pavelló, ple de gom a gom, va vibrar amb l’energia d’Els Catarres. A l’acabar, va pujar a l’escenari el grup Comandants de Tros i l’encarregat de tancar la nit va ser el DJ Artatack.

Per una altra banda, a Bell-lloc, la Colla Bastonera L’Arreu va celebrar un taller familiar per ensenyar el ball de bastons. Els experts en les bitlles també van fer una exhibició. Hi va haver un vermut musical i a la tarda, la colla de L’Arreu de Mollerussa juntament amb l’Agrupació Sardanista de Bell-lloc van portar a terme una cercavila, en la qual no van faltar els gegants locals. Per acabar, xocolatada per a petits i grans.