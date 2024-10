Campanya de poda intensiva per foragitar els estornells

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa repetirà aquest any la campanya intensiva de poda d’uns 3.000 arbres per evitar que els estornells pernoctin a les zones verdes de la ciutat. En l’actualitat, aquestes aus han tornat al municipi, encara que han optat per quedar-se en zones allunyades del nucli urbà, com l’arbreda que actua com a barrera visual davant de l’empresa Nufri. També s’han ubicat en espais com l’avinguda del Canal, encara que després de l’actuació de poda que es va portar a terme l’any passat, el nombre d’aus, ara per ara, és menor ja que els arbres tenen menys branques en les quals puguin posar-se.

Els treballs començaran la primera setmana de novembre i la primera zona d’actuació serà la que inclou les avingudes de les Garrigues, dels Negrals, Ermengol V; les places Orfeó Renaixença, Països Catalans i el carrer Mestre Enric Subirós, fins a arribar a la zona de la Creu Roja. Així ho van explicar l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Via Pública i Medi Ambient, Joel Bastons, que van remarcar que s’inicia en aquesta part de la ciutat ja que no s’havia actuat anteriorment. A més, s’aprofitarà la intervenció per replantar els arbres que estiguin morts, tal com va remarcar Bastons, que va defensar la poda d’arbres per una qüestió de “salubritat pública” per evitar els excrements dels animals que s’acumulen a terra. Així mateix, els treballs aniran a càrrec de la brigada municipal.

Actuaran en cinc zones de la ciutat fins a finals del mes de febrer

El consistori de Mollerussa ha dividit la ciutat en cinc grans zones d’actuació per portar a terme els treballs de poda. Després de la primera, seguirà la zona que inclou el passeig la Salle i l’avinguda del Canal, així com el carrer de Belianes o la del Mestre Josep Capell fins a arribar al passeig de la Sardana. La tercera abordarà el centre de la ciutat, amb les places Major, de l’Ajuntament o la Sant Jaume, mentre que la quarta se centrarà en les urbanitzacions Urgell i els Vilars. L’última zona inclou la urbanització Torre Pintó, la Ronda Ponent i la zona de les piscines. Els treballs es portaran a terme previsiblement fins a finals de febrer.Paral·lelament, també es realitzarà la poda de la zona arbrada de la part coberta del canal, que s’estén des del passeig la Salle fins a l’autovia. Per a aquesta actuació, es contractarà una empresa externa, ja que la densitat dels arbres i la seua altura requereixen l’ús de maquinària especialitzada, segons va explicar el regidor de Via Pública, que també va assegurar que inicialment no es repetiran mesures dissuasives com els altaveus que emeten sons que imiten el cant d’alarma d’aus i també trets, no exempts de polèmica, ja que no espantaven les aus però sí els veïns.