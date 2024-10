Obren a Linyola un forn de pa tradicional

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El pa tradicional ha tornat a Linyola. I ho fa de la mà dels propietaris del Forn Pa d’Abans que, després d’obrir un obrador a la Fuliola i un altre a Cervera, desembarquen ara a la cèntrica plaça Major d’aquest municipi del Pla d’Urgell. “Cal tornar la vida als pobles petits”, remarca Roselyne Durand, la dependenta d’aquest local que és un projecte de dos francesos establerts a la Fuliola: Pierre i Rémi. Es van conèixer treballant a Dubai quan el primer era director d’allotjament i Rémi, xef executiu de pastisseria al mateix hotel de luxe. Buscant qualitat de vida, van iniciar aquest nou projecte que té per objectiu oferir pa cuit en un forn de llenya i d’una desena de cereals diferents.

Així, a Linyola els veïns poden adquirir pa de pagès, de mongetes sense gluten o d’espelta, tots elaborats amb massa mare. “La gent té ganes de descobrir pa diferent mentre escullen aquell que és bo per a la salut”, va remarcar Durand. Entre les pròximes novetats, pa de vi, avellanes i fuet o també de roquefort. A més a més, ofereixen pastisseria i brioixeria elaborades de forma artesanal i amb productes de temporada. D’altra banda, també existeix la possibilitat d’encarregar els productes. Així mateix, obren de dimecres a diumenge, i ja són molts els que els han visitat. “L’acollida a Linyola ha estat fantàstica: hi ha persones que venen diàriament per comprar pa diferent”, va remarcar Roselyne.