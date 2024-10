El centre de dia de Torregrossa, a l'espera de conèixer les places concertades

L’edifici on s’ubicarà el centre de dia. - A. TORREGROSSA

L’ajuntament de Torregrossa ja pot iniciar el procés de licitació del servei del centre de dia per a persones grans una vegada que ja s’ha aprovat definitivament el seu reglament. Així ho va confirmar l’alcaldessa d’aquest municipi, Maribel Zamora, que va remarcar que l’objectiu és que aquest servei sigui una realitat tan aviat com sigui possible. En aquest sentit, va assenyalar que ja compten amb el permís d’obertura de la Generalitat i ara està pendent de conèixer el nombre de places que seran concertades de les 25 de les quals disposa aquest nou equipament.

El centre de dia, ubicat a prop de l’edifici consistorial i altres equipaments municipals com la Biblioteca Maria-Mercè Marçal, preveu comptar amb serveis com fisioteràpia, infermeria, atenció especialitzada o menjador, entre d’altres, pensats per millorar la qualitat de vida dels veïns de la localitat.

Val a recordar que el projecte es va iniciar el 2010 i no va ser fins al març del 2023 quan es van inaugurar les instal·lacions, acte que va encapçalar l’aleshores president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. L’abril d’aquest any, en sessió extraordinària, es va aprovar l’inici de la tramitació que ha de permetre l’obertura del servei en aquest municipi del Pla d’Urgell.