Simuladors de cotxes de ral·li a la Lan Party

La dissetena Mollerussa Lan Party potenciarà les activitats obertes al públic en general amb propostes com un simulador de cotxes de ral·li i un altre de Fórmula 1. Així, s’habilitarà la zona Egames (a càrrec de l’empresa Games Sports Electrònics) en la qual es portaran a terme campionats de jocs com Fortnite o de ball amb Just Dance.

Així mateix, també hi haurà un taller sobre com utilitzar la intel·ligència artificial en les professions d’arquitectura, medicina i comunicació, a càrrec del youtuber Xavier Mitjana. Serà dissabte a dos quarts de dotze del matí. No faltaran a la cita gairebé mig miler de gamers procedents de diferents punts de l’estat espanyol, tal com van explicar el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, i Edu Roca, de l’Associació Lan Party Mollerussa.Els centres educatius també visitaran la Lan Party: seran els instituts de Mollerussa que cursen cicles d’informàtica així com estudiants del centre Ilerna. Aquests últims podran assistir a un taller sobre la intel·ligència artificial. A més, no faltaran els tradicionals tornejos de jocs com el League of Legends i es repartiran en premis fins a 5.750 euros en metàl·lic. El certamen serà actiu des de demà dijous fins diumenge.