Mollerussa requereix al Govern la previsió d’obertura del CUAP

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha demanat a la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, quina previsió hi ha d’obertura del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de la ciutat. Les obres de les noves instal·lacions, annexades a l’actual CAP, estan acabades des d’abans de l’estiu però encara no se sap quan podran entrar en funcionament. Segons Solsona, la posada en marxa és necessària per poder “donar un millor servei” i situar aquest CUAP com el segon més important de la demarcació després del de Lleida. Així mateix, el consistori preveu reordenar l’aparcament a la zona, on també s’hi troba el parc municipal i diversos equipaments esportius.

El CUAP tindrà una superfície d’uns 1.150 metres quadrats, a més d’una base del SEM, i estarà obert les 25 hores els 365 dies de l’any. Ha de donar servei d’atenció continuada i urgent de baixa i mitjana complexitat a unes 65.000 persones de les comarques del Pla d’Urgell (Àrea Bàsica de Salut ABS Pla d’Urgell), les Garrigues (ABS Les Borges Blanques) i l’Urgell (ABS Agramunt, Bellpuig i Tàrrega).

Es convertirà així en el segon equipament de la Regió Sanitària Lleida destinat a atendre urgències de mitjana i baixa complexitat, juntament amb l’existent a la ciutat de Lleida. Després de fer una visita d’obres al març, quan els treballs ja es trobaven al 85% de la seva execució, els responsables de Salut van assegurar que l’equipament entraria en funcionament a la primavera d’aquest mateix any.