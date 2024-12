Un ferit greu en un xoc entre dos camions a l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un xoc entre dos camions ha obligat a tallar l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell i ha deixat un ferit greu la passada nit. L'accident es va produir per causes que s'investiguen a dos quarts de dotze d'aquest dimarts a l'altura del punt quilomètric 479,5, en sentit Barcelona, quan els dos vehicles van col·lidir per encalç i un dels conductors va resultar ferit de gravetat. El xoc va obligar a tallar la calçada fins a la una de la matinada, aproximadament, fins que es va obrir un dels dos carrils.

En el lloc van treballar patrulles dels Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques i sis dotacions dels Bombers de la Generalitat.