Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Tenim ramaders interessats a portar els purins que no podem atendre”, explica José Acosta, director de la planta de cogeneració elèctrica i tractament de purins que gestiona a Miralcamp l’empresa Valorizaciones Agropecuarias. Forma part del grup Zero Waste Energy, divisió energètica del fons d’inversió barceloní Suma Capital, que manté la porta oberta a noves incorporacions, ja sigui per tancaments, ampliacions o traspassos de granges.

La planta, que opera des del 2008, tracta les dejeccions de les granges de 75 ramaders del Pla d’Urgell, que aporten al voltant de 100.000 tones de purins al cap de l’any. “Tenim autorització per processar-ne fins a 110.000, 10.000 d’aquestes d’altres digestos, però només estem utilitzant purí de porc”, anota.

Zero Waste Energy, del fons Suma Capital, opera 4 plantes de cogeneració i dos de biomassa

La situació generada entorn de les plantes de cogeneració i tractament de dejeccions que gestiona a Alcarràs i les Masies de Voltregà Desimpacte de Purins, del grup portuguès Capp Watt, la viabilitat del qual queda a l’aire a partir de l’1 de gener pel final de les primes a la producció elèctrica una vegada esgotats els seus primers 25 anys d’activitat, i almenys fins que tiri endavant la pròrroga de dos anys per reconvertir-se en factories de biogàs, ha generat incertesa entre els ramaders que treballen amb la de Miralcamp.

Tanmateix, aquesta última mantindrà la percepció de les primes fins al 31 de desembre del 2033 com a conseqüència d’una sentència del Suprem que, rere els tancaments al bloc del sector el 2014 per les retallades dels Governs de Zapatero i de Rajoy, va posar el comptador a zero el 2008. Això situa el final dels 25 anys de vigència del règim retributiu subvencionat al final del 2033.

“Continuem treballant”, explica Acosta. “La nostra planta, que està operant per al que es va dissenyar, compleix una funció molt important a l’evitar que aquests purins vagin a parar al sòl i a les aigües subterrànies”, va afegir.

El material resultant del dessecat dels purins es trasllada a un gestor de residus per a l’avaluació.

La factoria de Miralcamp ha tingut en aquells anys diversos propietaris. La va posar en marxa el grup Ignis i rere el tancament va passar a engrossir la cartera d’inversions d’Audax, abans de passar a mans de Zero Waste Energy, el grup del qual explota les plantes de cogeneració a les localitats toledanes de Consuegra i Polán, les dos per a assecatge de purins, una altra a Urnieta per a proveir d’energia una induastria làctia i una més a Cabra (Còrdova) per processar orujo d’olives.

D’altra banda, el parc d’instal·lacions de la firma Zero Waste Energy es completa amb una planta de biomassa a Alcolea (Còrdova) i una altra a Villanueva de Algaida (Màlaga). Aquesta última es fa servir per tractar residus del sector oleícola.