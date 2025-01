Escultura per promoure la donació de sang

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa inaugurarà el dissabte 11 de gener, a les 12 del migdia, un monument dedicat a les persones donants de sang, amb l’objectiu de fomentar entre la ciutadania aquest gest de solidaritat. L’obra, que es pot trobar al camí de Belianes, és un homenatge permanent per agrair el compromís dels que contribueixen de manera altruista a salvar vides. Forma part d’un projecte impulsat per la Federació de Donants de Sang de Catalunya, que vol donar visibilitat i promoure la donació de sang per tot el territori català.

Així ho van explicar l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president de l’Associació de Donants de Sang del Pla d’Urgell, Miquel García, acompanyat per dos membres de la junta de l’entitat, Francesc Botam i Josep Tolosa.El monument, finançat pel consistori, és una creació de l’artesà forjador Gerard Pons, de Vilanova de Bellpuig, que ha treballat amb ferro per donar forma a una estructura en forma de cor gegant, i que pesa més de dos tones. L’escultura ha estat finançada per l’ajuntament amb l’objectiu de crear una obra que no només sigui visualment impactant, sinó que també transmeti un missatge de gratitud i conscienciació.

Per la seua part, Miquel García va explicar que les donacions de sang que es recullen a Mollerussa suposen un terç del total de les que es fan en el Pla d’Urgell en un any i que el 2023 van arribar a prop de 1.600. El de Mollerussa serà el segon monument dedicat als donants de sang a la comarca del Pla d’Urgell després del de Linyola.