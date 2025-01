Unes 8.000 persones han visitat la pista de gel de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 8.000 persones han visitat la pista de gel durant les festes de Nadal a Mollerussa. Aquesta instal·lació ha arribat per primera vegada a la ciutat de la mà de l’associació Mollerussa Comercial, en col·laboració amb el consistori, i ha aconseguit un “èxit total”, tal com va remarcar la presidenta de l’entitat, Lídia Vilaltella. Va remarcar que aquesta iniciativa ha aconseguit atreure públic de diferents punts de Catalunya, una cosa que ha beneficiat el comerç i també el sector de l’hostaleria i restauració.

De la xifra final cal destacar que un total de vuit-centes persones eren escolars de la comarca, que van ser convidats per l’organització perquè poguessin conèixer aquesta nova instal·lació, oberta des del 5 de desembre fins al 6 gener. “Només vam haver de tancar dos dies per mal temps. En general tot ha estat favorable”, va explicar la presidenta de l’entitat comercial.

Per aquesta raó, Mollerussa Comercial espera repetir l’any que ve. “Tenim l’experiència d’aquest any per polir els petits inconvenients que hem detectat enguany”, va assenyalar Vilaltella.

La pista de gel es va instal·lar al carrer Francesc Macià, pròxim al centre de la capital del Pla, on es troba un pàrquing de zona blava. El preu va ser de 7 euros per cada mitja hora d’ús i els comerços adherits a Mollerussa Comercial van entregar vals de descompte de 2 euros entre els clients.

El parc infantil L’Aventura de Nadal de Mollerussa ha atret 9.000 persones en els deu dies que ha obert portes, des del 26 de desembre fins al 4 de gener. Instal·lat al pavelló firal, aquesta iniciativa ha comptat amb una vintena d’atraccions mecàniques, inflables i una agenda d’activitats lúdiques amb espais per a treballs manuals, una ludoteca per als més petits i música, teatre i tallers diversos en un altre espai diferenciat.

Els nens i nenes han pogut gaudir d’una zona de joc i de creació artística, amb propostes per interactuar amb diferents materials i així fer un descobriment sensorial a través del joc i la manipulació d’objectes. Un any més s’ha destinat un espai per a tallers, a càrrec de l’entitat Colònies Sant Jaume, que també s’ha encarregat del Racó dels Petits, pensat per a nens i nenes de fins a quatre anys.

Per un altre costat, uns quaranta joves de primer a quart d’ESO han participat en les colònies d’hivern de tres dies a la Vall de Boí, que es van portar a terme del 21 al 23 de desembre en el marc del programa Temps de Cures.

Així mateix, el casal Hivern Jove ha comptat amb un ple d’inscripcions amb vint-i-cinc joves cada setmana.

El parc infantil L’Aventura de Nadal atreu 9.000 persones