El municipi estrena un servei de menjador per a la gent gran

El Centre de Serveis Municipal de Bell-lloc ha arribat a un acord amb la Fundació Residom per poder oferir servei de menjador, dirigit a persones jubilades i pensionistes del municipi.

Els seus usuaris podran dinar en companyia a les mateixes instal·lacions o emportar-se el menjar a casa per un preu de 7,5 euros. Per poder accedir a aquest servei han de trucar abans de les nou del matí sol·licitant-lo.

Aquest equipament també acull un centre de dia i ofereix altres serveis oberts a la població en general com poden ser podologia o fisioteràpia.

La fundació Residorm també gestiona altres centres de la comarca com el de la Fondarella, on s’ofereix el servei de menjador així com el de centre de dia.

Val a remarcar, així mateix, que des de l’any passat Sidamon disposa del seu propi centre de serveis, que es va construir al solar on es trobaven les antigues escoles, un espai que es va convertir en seu d’activitats municipals després de la inauguració del nou col·legi El Roser l’any 2016. Al municipi de Golmés, el Centre de Serveis està ubicat al Centre Cívic.