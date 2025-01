Primer carril bici per anar a l'escola

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau d’Anglesola habilitarà el seu primer carril bici, d’1,6 quilòmetres, que passarà per carrers cèntrics del municipi com Urgell i l’avinguda Pau Casals, i desembocarà a la zona escolar i esportiva. El projecte inclourà altres mesures que busquen millorar la seguretat viària a la rotonda d’accés al municipi per l’avinguda Verge de Montserrat (direcció Mollerussa). Així, l’esmentada rotonda passarà a ser ovalada i també es resituaran els passos per a vianants, dels quals quatre passaran a ser elevats.

L’objectiu és reduir el pas de vehicles per aquesta zona, en especial el trànsit pesant, que utilitza la ruta com a via ràpida d’accés al centre del municipi. L’actuació també inclou deixar el carrer Urgell amb un únic sentit. Per aquesta raó, s’eliminarà l’entrada a la rotonda per aquest, així com la del vial lateral de l’avinguda Verge de Montserrat.

El consistori destinarà els ajuts DUS 5000 a sufragar el cost d’aquesta obra, que ascendeix a 254.605 euros

El carril bici serà de doble sentit protegit per una franja de seguretat de 50 centímetres on s’instal·laran separadors fixos amb peces de plàstic reciclat, als trams en què sigui possible. En el seu pas pel carrer Urgell transcorrerà per la zona nord mentre que en la sud es mantindran els aparcaments existents actualment. A més, el carril bici inclou al seu recorregut la plaça Generalitat o els carrers Hospitalet i Cèsar Martinell, fins a arribar a l’escola de Primària Arnau Berenguer i la zona del pavelló poliesportiu. El projecte ha sortit ara a licitació per 254.605 euros, que se sufragaran a través dels ajuts europeus DUS 5000 destinats a municipis de menys de 5.000 habitants (el Palau va rebre una subvenció global d’1,5 milions d’euros).

El consistori aprofitarà l’actuació per portar a terme obres de substitució d’una canonada de fibrociment a la zona de la rotonda, el cost de la qual assumirà el mateix consistori.

L’alcalde, Francesc Balcells, va destacar que l’obra és una “petita resposta” a l’emergència climàtica amb una acció que busca fomentar la mobilitat sostenible i, alhora, promocionar l’ús de la bicicleta de forma segura en aquest poble del Pla d’Urgell.

Així mateix, a la ciutat de Mollerussa també està pendent habilitar un carril bidireccional des de la rotonda del tractor (la carretera de Miralcamp) fins a l’escola de Primària Mestre Ignasi Peraire.

Aquest carril ha de donar accés als equipaments sanitaris i esportius de la zona, com les piscines municipals, el CAP, el parc municipal i la zona esportiva. El projecte s’ha revisat per poder dur-lo a terme en dos fases.