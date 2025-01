Dos detinguts per cremar un vehicle com a revenja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns dos homes de 21 i 37 anys acusats de cremar un cotxe la setmana passada a Linyola suposadament per una revenja contra el propietari del vehicle. Els dos homes, tots dos amb antecedents, van ser arrestats com presumptes autors d’un delicte d’incendi, danys i amenaces.

Les detencions són resultat d’una investigació iniciada arran de l’incendi d’un vehicle que va tenir lloc la matinada del 16 de gener. La Policia catalana va obrir una investigació al sospitar que el foc hauria pogut ser intencionat, com va publicar SEGRE divendres passat. L’incendi es va declarar a la 1.56 hores al carrer Doctor Fleming, a l’altura del número 7. Al lloc va acudir una dotació dels Bombers de la Generalitat que, quan van arribar, va comprovar que el foc estava completament desenvolupat. El vehicle es va cremar per complet.

Els Mossos van explicar ahir que un veí va escoltar cops i com es trencaven vidres davant de casa seua i que, al mirar per la finestra, va veure el seu vehicle que es cremava. Ràpidament va intentar apagar l’incendi però ja no va ser possible fins a l’arribada dels Bombers. Els efectius van poder evitar mals majors i sufocar la propagació per la façana d’un edifici i d’un altre vehicle estacionat al costat. Així mateix, la resta de veïns del carrer van sortir de les seues cases alarmats per la intensitat de l’incendi i les explosions que es van produir.

Davant de les sospites i indicis que el foc havia estat intencionat, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va apuntar a una possible revenja contra el propietari del vehicle per part de dos veïns de la localitat coneguts policialment per múltiples antecedents i altres incidents ocorreguts al municipi.

Gràcies a les dades recopilades, declaracions de testimonis i anàlisi d’incidents anteriors, els investigadors van poder confirmar els indicis inicials i, finalment, dilluns van procedir a la detenció dels dos homes com a presumptes autors dels delictes d’incendi, danys i amenaces. Els detinguts, tant un com l’altre amb nombrosos antecedents, passaran pròximament a disposició judicial davant el jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.