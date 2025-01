Aleix Ginés corre cap al Mundial

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aleix Ginés, que el mes d’abril vinent complirà 15 anys, inicia aquesta temporada un projecte a tres anys vista amb el gran repte a l’horitzó d’arribar al Mundial de Moto3 el 2028, quan assolirà la majoria d’edat exigida per córrer al gran circ de la velocitat. Aquest és el pla que s’ha proposat amb el seu equip, l’ETG, l’escola tècnica de Girona que porta tutelant els seus passos des que tenia set anys i ja començava a despuntar en els circuits d’asfalt.

El jove pilot de Mollerussa farà el salt aquest any al Campionat d’Espanya de Superbike, enrolat a la categoria acabada de crear, l’ESBK Talent, en la qual participaran pilots a partir dels 13 anys com a pas previ a les categories Talent que promociona DORNA a nivell internacional. Aquest seria el primer pas abans d’assaltar l’any següent l’Europeu i el 2027 competir a la categoria Moto3 del Mundial júnior, l’últim escalafó abans d’arribar al Mundial absolut.

Aleix Ginés va tenir una aparatosa caiguda a Alcarràs en l’Estatal que li va impedir córrer gairebé tot l’any

Aquest salt comportarà també un gran esforç a nivell econòmic per a la família del pilot, que fins ara estava sufragant bona part dels costos. “Hi ha un moment en què l’economia familiar arriba fins a un punt. A partir d’allà, si despunta ha de fer el salt a alguna cosa més professional i aquí nosaltres no hi arribem, cal buscar patrocinadors, si no s’ha acabat o haurà de seguir en actitud hobby”, afirma el seu pare, Oriol Ginés, que gestiona l’escola CTP Pilots a Mollerussa.

El pressupost per participar en el Campionat d’Espanya de Superbike serà, segons va reconèixer Oriol Ginés, d’uns 90.000 euros, mentre que tot el projecte de tres anys ascendeix a gairebé 400.000. “Aquesta és la millor opció perquè l’Aleix continuï progressant per arribar al Mundial, però és l’opció top. Depenent del que aconseguim reunir ens adequarem als pressupostos i farem el que sigui millor per a ell, perquè la seua progressió segueixi endavant”, va afegir.

Val a dir que Aleix Ginés ha estat campió de Catalunya de supermoto en diverses ocasions i el 2020 va ser un dels 13 pilots espanyols seleccionats per córrer el Mundial de MiniGP, on va acabar setè. El 2023 va conquerir el Català de 125 i va rebre una beca per córrer l’any passat la Copa Yamaha 300, però una caiguda en la segona prova a Alcarràs el va deixar inèdit per a la resta de la temporada.

“La caiguda m’ha motivat més per continuar”

Aleix Ginés assumeix que el projecte que es va presentar divendres passat en societat a la seua Mollerussa natal “dona una mica de respecte, perquè hi ha molt nivell”, però reconeix que “entrenant-se i treballant dur es pot estar davant. El primer any seria d’adaptació i el segon per intentar guanyar”, va dir. El lleidatà, que ja està recuperat de la caiguda soferta fa gairebé un any, va assegurar que aquest contratemps no “m’ha afectat, al contrari, m’ha motivat més per seguir”. Ginés arrancarà la temporada a mitjans de març al circuit de Jerez.