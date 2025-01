Mollerussa estudia fórmules contra la bretxa salarial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La desigualtat salarial entre homes i dones existeix en tots els àmbits i administracions. L’ajuntament de Mollerussa aprovarà demà en un ple el quart pla intern d’Igualtat, que com a novetat destaca l’estudi de la bretxa salarial, els resultats del qual s’incorporaran a la relació de llocs de treball (RLT), que actualment s’està redactant.

El nou pla té l’objectiu de vetllar per la igualtat de tracte i d’oportunitats en les polítiques de gestió de la plantilla de la corporació municipal, formada per 168 persones, de les quals 84 són dones.

El nou pla estableix nous àmbits d’actuació, entre els quals destaca la igualtat retributiva, millorar la conciliació laboral i personal i reforçar la prevenció de l’assetjament, a banda de promoure la formació amb perspectiva de gènere i promoure una cultura institucional.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona i la regidora d’Igualtat, Romy Balagué, van avançar que es designarà un agent d’igualtat i es farà un pla de formació, entre d’altres. Tindrà vigència fins al 2028.

D’altra banda, el ple debatrà demà dijous l’aprovació d’un reglament regulador per tal de fer més àgil la tramitació de llicències urbanístiques i tres modificacions de crèdit per a inversions de 883.958 euros per ampliar les dependències d’Acció Social, per a un refugi d’animals i per a la urbanització d’un vial.

Demanen oficina comarcal del SOC

El consel del Pla ha reclamat al Govern una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Mollerussa. Per al vicepresident de la corporació, Jordi Martínez, disposar d’una oficina permetrà reduir la taxa d’atur comarcal, que actualment està en un 7%, unes 1.300 persones. En aquest sentit, el consell va presentar la tercera edició del programa Orienta. Al llarg del 2024 ha atès 95 persones, de les quals un 68% són dones, un 61% majors de 45 anys i un 55%, autòctones.