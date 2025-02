Mollerusa obre el finançament de les fires a patrocinadors privats

Publicat per redacció / acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Fira de Mollerussa comptarà per primera vegada amb un patrocinador privat que injectarà uns 30.000 euros per contribuir a l’organització dels 10 certàmens que se celebren durant l’any. Es tracta de Puleva, que té una planta de producció a la capital del Pla d’Urgell i segons el president de fira i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, aquesta incorporació ha de servir com a “porta d’entrada” per a noves marques que vulguin invertir en aquest àmbit. Durant la presentació del calendari firal 2025 s’ha avançat que la 152a Fira de Sant Josep ja compta amb uns 250 expositors confirmats (el 80% dels que hi havia l’any passat) i que el volum expositiu ja és del 100% del recinte firal. El pressupost anual se situarà per sobre dels 732.000 euros

A banda del nou patrocinador privat, les aportacions econòmiques a la fira també han augmentat de la mà de la Diputació de Lleida, que hi destina 145.000 euros, uns 5.000 més que l’any passat.

A més a més, enguany la Fira de Sant Josep s’ha sumat a la iniciativa de Catalunya com a Regió Gastronòmica Mundial i es farà una jornada tècnica específica. Això ha permetrà rebre una injecció econòmica per part de la Generalitat i de cara al futur, l’alcalde ha explicat que té el compromís del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que li hauria assegurat la voluntat d’explorar una línia d’ajuts directes des del Departament per a fires de l’àmbit agrícola com la de Sant Josep.

Última fira de 5 dies

La Fira de Sant Josep d’aquest any serà l’última que durarà cinc dies. El 19 de març s’escau en dimecres i això fa que la fira s’allargui fins diumenge però aquest fet requereix un esforç logístic i econòmic tant per part de l’organització com dels expositors difícil d’assumir. És per aquest motiu que el consell directiu ha decidit que a partir d’ara, la Fira de Sant Josep se celebrarà sempre de dijous a diumenge indistintament de quan s’escaigui la festivitat local.

Marc Solsona ha destacat que abans de la fira com a tal ja hi ha un parell d’esdeveniments que situaran Mollerussa a “l’epicentre” del debat agrari. El primer és aquesta setmana i arriba de la mà d’Unió de Pagesos, que celebra el Congrés Nacional a la ciutat. El 7 de març la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell torna a organitzar la jornada Reg i Futur i el 14 de març es fa una jornada tècnica de cultiu de panís. La resta de jornades fins a 14, se celebren en el marc de la Fira de Sant Josep, amb cites destacades com la 22a Borsa de Cereals, que compta amb 400 operadors del sector, i la recuperació de la jornada de Boví.

L’acte institucional d’inauguració de Sant Josep es farà el dimecres 19 de març a la tarda en una sala dels Pavellons Firals. L’objectiu de l’organització és situar aquesta infraestructura com a eix vertebrador d’aquesta fira que cada vegada surt més del nucli urbà per concentrar-se al voltant dels pavellons. Divendres tindrà lloc l’acte vinculat amb la Regió Mundial de la Gastronomia amb xefs de rellevància, i al vespre hi haurà l’entrega de Premis d’Innovació. Dissabte es farà el Dia de la Comarca i diumenge la cloenda.