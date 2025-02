Condemnats a 3 anys de presó dos joves per vendre drogues a Mollerussa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat dos joves a 3 anys de presó i a pagar 10.537 euros de multa per vendre drogues a Mollerussa. Els dos individus han reconegut els fets aquest dimecres en una vista de conformitat arran d'un acord entre la Fiscalia i la defensa, i la sentència ja és ferma. Els condemnats compartien un pis des d'on emmagatzemaven i preparaven la droga per a vendre-la a terceres persones. Durant un escorcoll al domicili l'11 d'agost del 2021, els Mossos van trobar a l'interior dels dormitoris, al menjador i al maleter del vehicle d'un d'ells 700 grams de cocaïna, 400 grams de marihuana, 71 quilos d'haixix i 6.685 euros en bitllets fraccionats, a més d'agendes amb anotacions i dues bàscules de precisió, entre altres.

Segons el ministeri fiscal, els processats pretenien vendre aquesta droga a altres persones. Inicialment, Fiscalia sol·licitava 4 anys i mig de presó per a cadascun, i el pagament d'una multa de 20.000 euros. Arran del pacte, però, el tribunal els ha condemnat oralment a 3 anys per un delicte contra la salut pública per substàncies que causen un dany greu per a la salut. En cas que no paguin la multa, hauran de complir 2 mesos més de presó.