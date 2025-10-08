L'arribada a Castelldans d'estudiants de camioners sudamericans augmenta les peticions d'ajudes: "No podem denegar-les"
El president del consell de les Garrigues, Antoni Villas, no té clar si "és viable portar tanta gent que no pot subsistir pels seus propis mitjans"
Castelldans, amb menys de 1.000 habitants, s’ha revitalitzat gràcies a l’empresa British Formació, que capta, acull i forma centenars de llatinoamericans per cobrir el dèficit de camioners a Espanya. El projecte impulsa l’economia local però l’Administració tem un possible ús fraudulent del conveni que empara la iniciativa.
La vida a Castelldans ha canviat l’últim any. El motiu és l’arribada d’una empresa privada, British Formació, amb seu a Mollerussa, que ha convertit la falta de camioners en el conjunt de l’Estat en un model de negoci singular. Emparada en un conveni interministerial que permet a estrangers arribar a l’Estat per formar-se com a transportistes i treballar, la firma acull cada mes centenars d’alumnes, principalment procedents del Perú, que veuen la conducció de camions una via d’entrada legal a Europa.
L'arribada d'aquests alumnes, però, supera ja les fronteres de Castelldans i tensiona alguns serveis socials de la comarca. El president del consell de les Garrigues, Antoni Villas, explica que els serveis socials han constatat un augment de peticions d’ajuda d’alumnes i exalumnes de British Formació. “No podem denegar-les, però temem un ús fraudulent del conveni. Cal veure si és viable portar tanta gent que no pot subsistir pels seus propis mitjans”, adverteix. Així mateix, Villas ha demanat a la subdelegació del Govern espanyol que estudiï el cas. Segons ha pogut saber SEGRE, entitats a Lleida també han atès alumnes.
Marc Codinas