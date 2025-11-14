L'ajuntament de Mollerussa comença la neteja urgent dels excrements d'estornells
El consistori també vol iniciar la poda d'arbres per reduir la presència dels ocells
L'Ajuntament de Mollerussa ha iniciat aquest divendres una actuació urgent de neteja i desinfecció a l'avinguda del Canal per fer front als efectes de la massiva presència d'estornells que s'ha registrat a la zona. Les bandades d'aquests ocells han tornat a escollir els arbres d'aquest sector com a punt de descans, provocant importants molèsties entre els veïns a causa dels excrements, la brutícia acumulada i el soroll constant.
La concentració d'aquestes aus resulta especialment visible a partir de les cinc de la tarda i durant les primeres hores del matí, moments en què els estornells es reuneixen als arbres de l'avinguda. Davant aquesta situació, el consistori ha activat un dispositiu reforçat que inclou la neteja intensiva del paviment i la desinfecció dels punts més afectats. A més, en els propers dies es realitzarà una poda selectiva amb l'objectiu de reduir els espais que utilitzen les aus com a dormidors.
Les actuacions de neteja han estat adjudicades a l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya SL, amb un pressupost de 18.126 euros. Cal destacar que el problema amb els estornells es repeteix cada tardor a Mollerussa des de fa anys, i que el consistori ha implementat diverses estratègies per intentar allunyar-los de les zones urbanes.
Mesures anteriors contra els estornells
Durant els darrers anys, l'Ajuntament de Mollerussa ha provat diverses tècniques per foragitar aquestes aus migradores, incloent-hi el llançament de petards, podes intensives dels arbres i la instal·lació d'altaveus que emeten sons de depredadors naturals. Aquestes mesures, però, han tingut un èxit limitat, ja que els estornells continuen escollint determinades zones de la ciutat per establir-hi els seus dormidors temporals.