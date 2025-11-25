Ple extraordinari dimecres a Mollerussa per intentar contractar el crèdit de 2 milions abans d'acabar l'any
Política Financera sol·licita ajustos específics abans d'aprovar la convocatòria prevista a les vuit del vespre
L'Ajuntament de Mollerussa ha convocat un ple extraordinari i d'urgència per aquest dimecres al vespre amb l'objectiu de poder contractar el crèdit de 2 MEUR abans de finalitzar el 2025. Aquesta operació financera es considera essencial per desencallar diversos projectes i obres que romanen pendents al municipi. Segons ha explicat l'alcalde Marc Solsona, els tècnics municipals estan treballant intensament per alinear tots els condicionants necessaris que permetin incorporar les modificacions requerides.
El departament de Política Financera del Govern i el departament d'intervenció municipal han mantingut una reunió de coordinació on s'han establert una sèrie d'ajustos imprescindibles per poder celebrar la sessió plenària. L'objectiu és que durant el ple ordinari de desembre, que se celebrarà el 12 o el 18, es pugui incorporar el punt relatiu a la contractació del crèdit i formalitzar-lo encara aquest any. Marc Solsona ha subratllat que sense aquesta aprovació abans de finalitzar el 2025, existeix el risc de tornar a la mateixa "lògica encotillada" d'enguany, amb nombroses reformes pendents i bloquejades.
Relleu en el lideratge de Junts
A més dels assumptes relacionats amb l'operació de crèdit, la sessió extraordinària també servirà per oficialitzar l'acceptació de la renúncia del fins ara portaveu de Junts i segon tinent d'alcalde, Raül Aguilar. Aquest va presentar la seva dimissió el dissabte passat al·legant "motius personals", segons consta en la documentació municipal.