Uns obrers troben una bomba de la Guerra Civil sense explotar al mig de Linyola
Els equips del TEDAX la van retirar i fer detonar de manera segura
Un grup de treballadors d'una obra que s'està fent a Linyola es van trobar el passat 27 de novembre una bomba de la Guerra Civil sense explotar quan excavaven en un solar al carrer Prat de la Riba número 11. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta d'un projectil d'artilleria de 105mm, amb càrrega explosiva sense activar.
Després d'avisar al 112, els agents TEDAX es van desplaçar fins al municipi del Pla d'Urgell per fer detonar amb seguretat l'explosiu en una cantera.