L'Institut Mollerussa estrenarà un cicle formatiu d'Elaboració de Productes Alimentaris el curs vinent
La nova formació professional de grau mitjà oferirà 30 places amb estades a empreses del sector agroalimentari del Pla d'Urgell
L'Institut Mollerussa incorporarà el setembre vinent un cicle formatiu de grau mitjà en Elaboració de Productes Alimentaris, una proposta que respon a la demanda del teixit empresarial de la comarca. La formació, que s'emmarca dins l'oferta del FormaOcupa 2026, comptarà amb 30 places disponibles el primer any i s'allargarà durant dos cursos acadèmics amb un total de 2.000 hores lectives, la meitat de les quals es desenvoluparan en empreses del territori.
El nou cicle oferirà formació teòrica i pràctica en matèria d'elaboració i envasament de productes alimentaris i de manteniment d'equips mecànics i tècnics en aplicació de la normativa d'higiene i seguretat alimentàries, així com de prevenció de riscos laborals.
Els continguts pedagògics de la nova formació giraran al voltant de les matèries primeres en la indústria alimentària, els tractaments de conservació i processament, la tecnologia de processos, la venda i comercialització de productes alimentaris i les operacions i control de magatzem, entre altres.
Les sortides professionals principals del nou cicle seran les d'elaborador de productes alimentaris, operador de màquines i equips relacionats amb aquest àmbit, supervisor i treballador en línies d'envasament i embalatge, personal de vendes i magatzemista.
L'anunci l'han fet aquest dimecres la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca, en una presentació a la qual també hi han assistit el president de l'agrupació empresarial del Pla d'Urgell Agrupem, Joan Caba, acompanyat de diversos representants d'empreses de la comarca; el director dels Serveis territorials d'Educació i Formació Professional, Ruben Mansilla, i el director de l'Institut Mollerussa, Antoni Reig.
Núria Gil ha explicat que el passat mes de novembre Agrupem va formular a la Delegació del Govern la petició de creació d'un cicle d'FP sobre l'elaboració de productes alimentaris davant la manca de professionals detectada en aquest sector d'activitat a Mollerussa i a la resta del Pla d'Urgell. Educació i Formació Professional ha avaluat la situació en què es fonamentava la proposta i finalment, flexibilitzant la planificació d'oferta de formació professional que ja tenia tancada, ha accedit a donar el vistiplau al nou cicle a partir del setembre vinent.
Per la seva banda, el secretari de Formació Professional del Departament d’Educació i FP, Francesc Roca, ha volgut posar en valor "l'oferta alineada amb les necessitats reals del territori i del teixit productiu. És una feina que fem a través de la planificació i la prospectiva en el Sistema FPCAT, parlant directament amb els sectors, recollint les seves inquietuds i necessitats". Per això, ha assegurat, el procés col·laboratiu per a la creació del nou cicle a Mollerussa constitueix "un exemple a aplicar a altres territoris i als seus sectors estratègics".