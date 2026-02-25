Mollerussa estrena Jardins Castelló amb 24 residents i l’entrada del centre de dia la setmana vinent
La nova residència completa el primer mes d’activitat amb un model d’atenció centrada en la persona i unitats de convivència de 18 places
La residència Jardins Castelló de Mollerussa ha complert el seu primer mes de funcionament amb 24 persones residents. Segons la gerent assistencial, Marta Mitjana, l’arrencada ha estat positiva i la setmana vinent començaran a incorporar-se les primeres persones usuàries del centre de dia.
El centre aposta per un model d’atenció centrada en la persona, amb unitats de convivència de 18 places per afavorir un entorn més proper i personalitzat. Mitjana també ha remarcat que Jardins Castelló és un centre lliure de contencions físiques i farmacològiques, amb mesures adaptades per minimitzar riscos i preservar la dignitat de les persones residents.
En paral·lel, la residència ha iniciat els tràmits d’acreditació per optar a places públiques i ha sol·licitat 80 places de residència i 30 de centre de dia. Fins que arribi la resolució, el centre confia que es pugui activar la prestació econòmica vinculada per ajudar a finançar places privades.
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha celebrat l’obertura de Jardins Castelló i l’ha definit com una resposta a una "necessitat històrica de la ciutat", amb "potencial per esdevenir un equipament de referència a la comarca".