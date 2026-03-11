Han pujat les detencions i baixat els delictes a Mollerussa segons la Junta Local de Seguretat
Augmentaran el cos de la Policia Local i es preveu inaugurar la nova comissaria de Mossos a principis de 2027
Han baixat un 4% els delictes i han pujat un 36% les detencions el 2025 a Mollerussa, una xifra per sota la mitjana de la província.
Avui s'ha donat la Junta Local de Seguretat on s'ha destacat el bon funcionament dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Han informat que tenen detectats entre 6 i 7 persones multireincidents i que molts, en ser detectats pels cossos de seguretat, s'han desplaçat a Lleida. Han assenyalat que el fet de disposar de més de 110 càmeres de seguretat també ha ajudat amb les detencions.
La plantilla de la Policia Local incorporarà més agents, passaran de 21 a 24, i han notificat que, tot i el retard de les obres, es preveu inaugurar la nova ABP Pla d’Urgell-Garrigues el primer semestre de 2027.