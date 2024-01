Denuncien a la Segarra el conductor d'un taxi il·legal

detail.info.publicated Redacció

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un home que realitzava serveis de taxi sense tenir llicència.

Els fets van passar dimecres a la tarda quan una patrulla de paisà que circulava per l'L-311 a la sortida de Cervera va detectar un vehicle amb dos ocupants del qual tenien informació que es tractava d'un taxi il·legal. Els agents van fer un seguiment discret fins que el vehicle es va aturar la municipi de Guissona i els mossos van poder comprovar com l'acompanyant baixava del vehicle i li donava un bitllet al conductor.

Davant d'això, van aturar el vehicle i un cop identificat el conductor, van constatar que no tenia cap permís i el van denunciar per prestar el servei de taxi sense llicència o l'autorització preceptiva.

La policia traslladarà la denúncia al Departament de Territori i Sostenibilitat. A banda, també van denunciar el conductor per quatre infraccions de trànsit que va realitzar en el recorregut entre Cervera i Guissona: dues per sobrepassar la línia contínua, una per no senyalitzar una maniobra i una altra per invasió del sentit contrari.