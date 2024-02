Recuperen a Tarragona una font d'estil modernista del municipi de Cervera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents de la Unitat de Patrimoni Històric de la DIC dels Mossos d'Esquadra han retornat aquest diumenge al municipi de Cervera, a través del seu alcalde, dos peces de pedra atribuïdes al municipi. Una d’elles es tracta de la estructura d’una font, formada per dos peces de pedra (frontal i pica) d’estil modernista, amb l’escut de la població i la inscripció "Cervera". Per altra banda, també es va recuperar una dovella amb la inscripció "Pere Duran 1790", provinent, molt probablement, d’un ornament arquitectònic d’un edifici de la població.

Els investigadors de la DIC van rebre el 31 de novembre de 2023 un avís per part dels Agents Rurals on informaven que a una casa ubicada a la demarcació de Tarragona hi havia dues peces de pedra amb inscripcions i simbologia inequívoca de l’Ajuntament de Cervera. Els agents van intervenir el material, per tal de preservar-lo. Aquesta acció policial ha comptat amb la col·laboració de la Unitat d’Investigació de Cervera.

Es desconeix quan van ser deslocalitzades aquestes peces. Hores d’ara, els investigadors estan fent comprovacions als registres patrimonials, no informatitzats encara, per poder ubicar l'immoble de procedència de la dovella, ja que consta als arxius municipals de Cervera, que la família Duran eren posseïdors de diferents immobles i altres propietats.

Les primeres notícies de la família Duran a Cervera es remunten al s.XVII. Eren una família que formava part de la petita burgesia de la localitat. Des de finals del s.XVIII vivien al carrer Major, prop del portal de Santa Anna. Els Duran ha estat sempre presents a diferents àmbits de la ciutat, per exemple, l'actual Museu de Cervera està ubicat a l'antic domicili d'Agustí Duran. L'antiga casa Mas Duran va quedar derruïda durant la Guerra Civil i és d'aquí d'on es creu que prové aquesta dovella amb la inscripció "Pere Duran 1790". (Font: Informació extreta de "Les Famílies Duran i Sanpere" , Eulàlia Duran, Historiadora)