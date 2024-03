El bus urbà de Cervera costarà un euro al dia i l'abonament mensual, cinc

Cervera posarà en marxa el mes d’abril que ve el servei de bus urbà i aplicarà una tarifa d’un euro al dia per utilitzar-lo. També es podrà disposar d’una targeta multiviatge amb un preu de cinc euros que permetrà utilitzar el servei durant un mes. Són les tarifes que figuren en l’ordenança que, segons l’alcalde de la localitat, Jan Pomés, “intenten un preu assequible per a tots els veïns”. Inicialment funcionarà dos dies a la setmana: els divendres coincidint amb la jornada del mercat setmanal i el segon, encara per determinar. Quant a la ruta, el primer edil va explicar que el recorregut pretén atansar al centre els veïns que tenen més dificultat de mobilitat, especialment els més grans, bé sigui per qüestions de distància com la zona del PP1 o el barri d’Els Ametllers; bé sigui per qüestions de l’orografia, com el barri de Sant Francesc.

La primera proposta de bus urbà es va presentar el 2016, amb Ramon Royes d’alcalde, coincidint amb les obres de les muralles. El 2019, arran de la pandèmia, va quedar suspès. El 2020 el pla de mobilitat de l’alcalde Joan Santacana va portar a aprovar una partida de 18.583 euros anuals per un termini de 10 anys per afrontar el cost del transport urbà. Tanmateix, no va arribar a activar-se el servei.