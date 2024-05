Reobren les dutxes de la zona esportiva de Guissona

L’ajuntament de Guissona ha decidit aixecar les restriccions d’aigua a la zona esportiva tenint en compte que després de les pluges dels últims mesos les reserves d’aigua emmagatzemada als embassaments han millorat de manera generalitzada. La mesura es va prendre a mitjans de maig després que el mes de febrer passat el consistori anunciés el tancament de les dutxes dels dos pavellons i del camp de futbol, que compten amb més de 500 usuaris. Llavors des del consistori van explicar que l’àrea d’Esports “s’anticipava i aplicava mesures d’estalvi” per combatre l’escassetat d’aigua alhora que volien “sensibilitzar totes les famílies” perquè eduquin els fills en la reducció del consum d’aigua a les llars. Així mateix, van assenyalar que volien prevenir, “analitzant les restriccions i mesures que moltes poblacions ja han adoptat i són necessàries per fer front a l’estat d’emergència que es pateix actualment”. Tanmateix, les dutxes sí que estaven disponibles per als equips visitants, àrbitres i jugadors d’altres municipis. Precisament, Guissona es va convertir així en el primer municipi de Lleida que aplica aquesta restricció. Aquesta era una mesura que es contemplava únicament per a la fase d’emergència II.

El consistori ha aprofitat aquests tres mesos per arreglar les dutxes que es trobaven en mal estat i per substituir tots els sortidors amb l’objectiu d’estalviar un 50 per cent de l’aigua que es consumia abans.

Malgrat haver reobert les dutxes, l’ajuntament ha fet una crida la ciutadania perquè sigui conscient de la necessitat de continuar aplicant mesures per reduir el consum d’aigua, un bé cada vegada més escàs.