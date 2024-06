La nova residència de bonÀrea obrirà el dia 12

El grup bonÀrea, a través de la Fundació Agropecuària de Guissona, obrirà dimecres vinent dia 12 les portes de la seua segona residència per a la tercera edat a Guissona. Està a només cent metres de la primera, que va obrir les portes el 2002. El nou complex té una superfície de 4.080 metres quadrats, mil més que la primera residència, i tindrà capacitat per atendre 250 persones. La posada en marxa suposarà la creació de 160 nous llocs de treball al municipi.

La construcció de la residència s’ha prolongat durant cinc anys a la zona d’expansió entre els carrers Lleida i Notari Roca Sastre. La inversió supera els 25 milions d’euros i ha comptat amb una aportació d’onze milions a través dels fons europeus Next Generation.

El centre està format per tres blocs independents de tres plantes, i disposarà d’espais d’atenció sociosanitària i residencial. Inclourà també una piscina coberta, un gimnàs i un restaurant oberts a la població. La nova residència s’alça en una zona urbana de nova construcció on també estan projectats 35 habitatges unifamiliars. Fa dos anys es va urbanitzar aquesta zona, que ha obert un nou accés a la localitat per la carretera de Cervera. Inclou nous espais públics, amb una gran plaça i un pàrquing municipal de 3.500 metres quadrats.Guissona té pendent la construcció del nou edifici de la seua Àrea Bàsica de Salut (ABS) a la zona de la Fonteta. Segons va indicar l’alcalde del municipi, Jaume Ars, no serà edificat fins d’aquí a tres anys. En l’actualitat, l’ABS està ubicada a l’interior del complex sanitari de bonÀrea, en el marc d’un lloguer prorrogat que va caducar l’any 2019.