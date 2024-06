Projecten recuperar el colomar de Gospí

Sant Ramon ha declarat bé cultural d’interès local el colomar del nucli agregat de Gospí per portar-ne a terme la recuperació. Es tracta d’una estructura edificada a la faldilla d’una muntanya a prop de la localitat. És una construcció en pedra seca que té forma de torre. La planta és rectangular i té 7,50 metres d’alt i 6,5 d’ample i uns murs de 90 centímetres de gruix. Segons l’estudi realitzat per l’arqueòleg David Castellana i l’arquitecte Francesc Rosell, es tracta d’una construcció singular d’alt valor patrimonial però que es troba en un estat molt precari. Els tècnics assenyalen també que si bé la forma constructiva és similar a altres de medievals com el colomar de Conesa o el de Castellbò, la documentació més antiga que s’ha localitzat és del segle XIX. Segons assenyala el primer edil, Josep Maria Ribera, l’objectiu és consolidar el terreny on s’assenta la construcció, recuperar les parets laterals semienderrocades i, finalment, projectar una coberta per evitar-ne el deteriorament. El seu atractiu és tant patrimonial com turístic, va manifestar Ribera. A la comarca està documentat un segon colomar a Talavera.