Una nova reina per a l’Aquelarre de Cervera

L’Aquelarre, que se celebrarà del 27 d’agost a l’1 de setembre, estarà dedicat aquest any a la figura de Lilit. En la mitologia hebraica, la primera dona, predecessora d’Eva; en la mesopotàmica, una deïtat relacionada amb la foscor i temuda com a inspiradora de mals. Presidirà la comitiva de la cercavila des de la Universitat fins a la plaça de Cal Racó, i també els actes de la invocació i l’Escorreguda del Mascle Cabró. Segons la directora artística, Gemma Oriol, serà una coreografia de gran format realitzada per alumnes de l’Escola d’Arts Ondara de Tàrrega sota la supervisió d’Alba Cuñé. La direcció artística és compartida amb Pol Bosch. La Paeria ha optat aquest any per una presentació de la festa oberta al públic a la plaça Major, a la qual van assistir més de 300 veïns.

L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que la festa busca donar cabuda a les iniciatives locals i va indicar que s’ha arribat a un acord per a la celebració el dimarts de l’Aquelarre, el dimecres de cendra al Carreró i el dijous a la plaça del Fossar. Les celebracions massives començaran el divendres 30 a la nit, amb la setzena edició de l’espectacle del grup de percussió femení Band Tokades, dedicat a les dones druïdesses de la cultura celta. El muntatge compta també amb la participació dels Diables Carranquers que organitzen a la mateixa plaça la Trobada de Bestiari.

El dissabte 31 d’agost, jornada gran de la celebració, inaugurarà els actes la celebració de l’Aquelarre infantil, l’Aquelarret, que reunirà 170 nens i nenes. El dissabte obrirà portes la Fira del Gran Boc, que en el seu 25 aniversari recupera els patis de la Universitat. L’Aquelarre compta amb un pressupost de 180.000 euros. L’edil de l’Aquelarre, Carolina Garcia, va explicar que una part important de la festa són els concerts presidits per grups del territori.