Obres perquè l'abocador comarcal duri 15 anys més

Està prevista l’ampliació de l’abocador per la zona on actualment es troben les basses de lixiviats a l’esquerra de la imatge. - X.S.

El consell de la Segarra projecta ampliar l’abocador comarcal. Segons el president, Ramon Augé, les actuals instal·lacions arribaran en menys de quatre anys al límit de la seua capacitat. Un estudi de l’ens comarcal apunta com a solució més viable habilitar una superfície addicional de 12.531 metres quadrats a la zona on es troben les basses de lixiviats. Això permetria emmagatzemar fins a 175.526 metres cúbics d’escombraries i donaria 15 anys més de vida a l’abocador, que rep una mitjana de 18,60 tones al dia. Aquesta actuació permetria clausurar i segellar la superfície utilitzada fins ara, la qual cosa supera les 2,5 hectàrees.

Augé va explicar que el projecte s’ha de completar durant aquest mandat, ja que en aquest període també finalitza el contracte amb l’empresa GIB, que gestiona l’abocador gairebé des dels seus inicis. L’entitat comarcal elaborarà un estudi que permeti valorar l’eficàcia del sistema actual de recollida d’escombraries i considerar alternatives. L’últim any, l’índex de reciclatge dels residus de la comarca se situa en el 55 per cent. El 2023 va generar 9.312 tones, un 5 per cent menys que l’any anterior, si bé cada veí de la Segarra produeix més d’un quilo de residus al dia. Quant a les fraccions de recollida, s’ha reduït un 7% el volum de matèria orgànica i ha augmentat un 6% el de residus de paper i cartró. Es manté el volum de vidre reciclat.

Tres dècades de recollida comarcal de residus municipals

L’abocador comarcal de la Segarra es va inaugurar el juny del 1992. A nivell econòmic va ser el primer gran projecte de la comarca, amb una inversió inicial de 420.708 euros. Tanmateix, els costos es van elevar finalment fins a 516.870 euros després de la instal·lació d’una làmina protectora del terra i la construcció d’una superfície de 400 metres quadrats de formigó per a la col·locar contenidors. En els primers anys després de la seua posada en marxa, es van eliminar més de 300 abocadors incontrolats a la comarca. Inicialment la recollida diària era d’unes 30 tones cada dia.La primera concessió del servei va ser per a l’empresari Ramon Franquesa. La segona es va adjudicar a l’empresa GIB, si bé ha mantingut fins avui com a màxim responsable a la Segarra Franquesa, que ha estat l’ànima del projecte. Així mateix, el canvi més gran va tenir lloc l’any 2002, amb la implantació de la recollida porta a porta. S’incloïa en la comissió de seguiment el Grup per a la Defensa del Medi Natual de la Segarra, impulsor d’aquest sistema juntament amb el consell comarcal, presidit per Francesc Buireu i amb el responsable de residus Isidre Bergadà i l’enginyer Ramon Tella. Va ser pioner a Lleida i el segon a tot Catalunya.