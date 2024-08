Descobreix el laberint gegant format per 400 bales de palla de la Segarra

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos grups de Pallerols de Segarra i de València van inaugurar ahir dijous el Laberint de Palla de Sant Ramon que organitza des de fa quatre anys el col·lectiu juvenil La Mansa. Els participants tindran un doble repte. D’una banda, resoldre un enigma i, de l’altra, sortir de l’entramat de més de 400 bales de palla en menys de 30 minuts. El muntatge estarà obert des d’aquest dijous fins a l’11 de setembre de dijous a diumenge de les 18.00 a les 22.00 hores. Cada any es dedica el laberint a personages ficticis de la localitat.

Aquest any els grups hauran de completar l’arbre genealògic dels Mulassa, una família de ramblers (ofici desaparegut de gent que es dedicava a la compravenda d’animals de peu redó) del municipi. Pels passadissos del laberint els participants trobaran retrats dels diferents personatges amb pistes per saber qui és, si es tracta de l’avi, la tieta, l’hereu o l’hereva. El Laberint de Palla està obert a tots els públics, si bé presenta aquest any també una versió infantil del joc.

El Laberint dona a conèixer detalls de la història local a través de personatges ficticis

A través de la història fictícia de la família Mulassa es podran descobrir algunes curiositats del municipi, com la llegenda de Sant Ramon Nonat que dona nom a la població.En edicions anteriors s’havia de desxifrar la saga dels Nonat, la família Trestombs o la història dels bandolers de Sant Ramon i la Manresana.El Laberint de Palla va ser una de les activitats que van sorgir arran de la pandèmia en un moment en què, com a conseqüència de les restriccions, hi havia molt poca oferta de lleure a les zones rurals.

El principal objectiu d’aquesta iniciativa és donar vida a Sant Ramon creant espais de lleure per a tots els públics i atreure visitants, fent d’aquesta zona rural un atractiu turístic.

L’Associació La Mansa de Sant Ramon va començar sent una entitat de joves però s’ha acabat convertint en un ens cultural i social que dinamitza activitats al poble mitjançant festes, fires i conferències, entre altres activitats populars.

En l’edició de l’any passat, van passar durant l’estiu més de 2.000 persones de tot Catalunya pel laberint. El Laberint de Palla de Sant Ramon està ubicat a la sortida de la població en direcció a Sant Guim de Freixenet. En la construcció del muntatge participen els integrants de l’associació La Mansa, que a més compten amb el suport de l’empresa Farratges Aleix de la localitat i de la cooperativa d’Arquitectes Muntant, que és la que s’ha ocupat de dissenyar els plànols del laberint.