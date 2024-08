El museu inicia el cicle de visites nocturnes al patrimoni local

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Eduard Camps i Cava de Guissona va iniciar ahir dijous la primera de les tres visites monogràfiques nocturnes pel patrimoni històric que tindran lloc durant aquest mes d’agost. Els itineraris estan dedicats a recuperar la història i les tradicions de la localitat.

La primera visita va estar presidida per les arts aplicades. Així, es va visitar el patrimoni de campanes de Santa Maria que es remunta al segle XVII. Part de les campanes van ser destruïdes per la Guerra Civil. També es van donar explicacions sobre elements de forja modernistes de portes, balcons i finestrals de la localitat. Segons el director del museu, David Castellana, es tracta de posar en relleu elements que en moltes ocasions passen inadvertits.La segona visita tindrà lloc el 22 d’agost i estarà dedicada al folklore a partir de l’obra d’Agustí Brecó, un capellà de la població originari d’Artesa de Segre que va morir víctima de la repressió durant la Guerra Civil. Brescó, conegut per la col·lecció de fòssils que va entregar a la localitat el 1953, també va realitzar un estudi dels costums i tradicions del municipi. Així, va recollir entre altres celebracions, rondalles i cançons del primer quart del segle passat de Guissona.L’última visita nocturna tindrà lloc el 29 d’agost i estarà dedicada a la higiene i la salut dels veïns en les èpoques antigues. La visita acabarà al parc romà d’arqueologia.Les visites guiades tenen lloc els dijous a partir de les 22.00 hores amb sortida a la plaça de l’ajuntament.

D’aquesta manera, segons assenyala David Castellana, la iniciativa del Museu té com a objectiu atansar el patrimoni històric local a tots els veïns de forma plana, oberta i comprensible per millorar el sentiment identitari i el coneixement del passat local.

El club ciclista organitza la ruta BTT de la Lluna Plena

El Club Ciclista Guissona, entitat formada per un centenar de membres, organitza avui divendres a la nit la ruta BTT de la Lluna Plena. Amb sortida des de la plaça de l’ajuntament a les 21.15, presenta dos itineraris de 10 i 20 quilòmetres per l’entorn de Guissona amb arribada a la zona esportiva, on té lloc un sopar popular.La ruta de la Lluna Plena la va crear fa gairebé dos dècades el Centre Excursionista, posteriorment la va organitzar l’Associació Consell Local d’Esports (ACLE) i des de fa dos anys va agafar el relleu del muntatge el Club Ciclista Guissona.