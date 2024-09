Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de 18 anys a Cervera, 12 anys com a rector i 6 com a vicari, Xavier Romero es va acomiadar diumenge passat dels seus feligresos a la parròquia de Santa Maria. El rector ha estat traslladat a Tàrrega. Al final de l’homilia de comiat diversos feligresos van intervenir per agrair el seu treball a la capital de la Segarra. Entre els seus projectes destaca, aquest últim any, la millora de l’església del barri de Sant Magí.