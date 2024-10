Amplien els cementiris, ara al límit

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera i Guissona amplien els seus cementiris, que estan al límit de capacitat. En el cas de Guissona, han finalitzat les obres d’un edifici annex amb una capacitat per a 600 nous nínxols i un espai per a columbaris.

El consistori va adquirir 2.000 metres quadrats de superfície, on s’ha aixecat la zona d’expansió que es comunica amb la part antiga per la capella del cementiri situada a la part posterior del camp sant. A l’antic cementiri se substituiran les cobertes d’amiant i es millorarà l’enllumenat i el ferm.L’obra compta amb una inversió de 345.000 euros finançats a través del Pla d’Obres de la Generalitat i una ajuda de la Diputació. Així mateix, el cementiri de Guissona es va construir l’any 1861 i és de titularitat municipal. A més, té forma quadrada, una superfície de 5.500 metres quadrats i està reconegut com a Bé Cultural d’Interès Local.En el cas de Cervera, l’ampliació s’ha portat a terme també adquirint una finca limítrofa de 20.000 metres quadrats on s’abordarà l’ampliació.En una primera fase s’ha dissenyat un nou accés per la carretera d’Agramunt. També s’ha construït un camí que permet fer un tomb perimetral al camp sant i a la part posterior s’han aixecat unes plataformes de formigó on se situarà una primera ampliació d’uns 200 nous nínxols i columbaris. El cost de la primera fase ha estat de 150.000 euros. El cementiri de Cervera té una superfície de 20.000 metres quadrats i és el més gran en superfície de la comarca. Està documentat el 1807 com a immoble de titularitat de la parròquia, el 1932 el va adquirir la Paeria.