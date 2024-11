El centre de dia La Freixa obrirà el 2025

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet preveu inaugurar el centre de dia La Freixa l’any que ve. Per la seua banda, el primer edil, Francesc Lluch, va explicar que l’edifici està acabat des de fa més d’una dècada, però encara no s’ha pogut posar en marxa per falta de finançament. Ara podrà fer-ho gràcies als fons aportats per la Diputació que està formalitzant la compra d’accions per un valor de 120.000 de l’empresa pública Sumar (vegeu SEGRE d’ahir). Es tracta d’una companyia creada per la diputació de Girona que ofereix serveis d’acció social i serà l’encarregada de gestionar el nou centre.

L’equipament tindrà trenta places, quinze de concertades amb la Generalitat, i no trenta-set com s’havia anunciat inicialment. S’oferirà un servei d’atenció de vuit hores diàries i també la possibilitat de mitja jornada. Hi haurà serveis de fisioteràpia, podologia, perruqueria i bugaderia, entre d’altres.Des que van començar les obres s’han invertit 1,2 milions, entre la compra dels terrenys i la construcció de l’edifici, que es va finançar en un 50% per la Generalitat i l’altra meitat gràcies a l’Obra Social La Caixa. L’església va cedir els terrenys de l’antic pati del Casal Parroquial per construir el centre.