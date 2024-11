La Paeria insta la Generalitat a incrementar l'oferta d'FP

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera ha sol·licitat a la Generalitat incrementar l’oferta de Formació Professional (FP) a la capital de la Segarra. Segons l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, les empreses del territori no troben personal qualificat en els sectors d’electromecànica, control de qualitat i processos i robòtica. Per a l’edil, ampliar l’oferta formativa no només permetria cobrir la falta de mà d’obra actual, sinó que convertiria la ciutat en un pol d’atracció per a noves indústries.

Des del consistori expliquen que hi ha empreses interessades a descentralitzar la seua activitat implantar-se a la zona però temen la falta de professionals qualificats. “Cervera és un punt molt cèntric amb bones vies de comunicació”, assenyala Pomés, que considera que atreure noves companyies descarregaria pressió industrial a les grans ciutats.L’Institut La Segarra és l’únic centre de la ciutat que imparteix Formació Professional. La Generalitat té previst ampliar-lo per donar cabuda als alumnes d’FP que des de l’any 2008 estan en barracons al pati. I des de la Paeria creuen que les noves instal·lacions podran acollir més cursos de formació.Actualment, l’Institut La Segarra imparteix el cicle formatiu d’Electromecànica de Vehicles Automòbils, un curs amb molta demanda. De fet, segons el web del departament d’Educació, només hi ha una vacant disponible. A les comarques de Lleida només s’imparteix en uns altres quatre centres: a l’Institut La Caparrella i el Centre Tècnic Ilerdense de Lleida, a La Salle de la Seu d’Urgell, i a La Salle de Mollerussa.Fa uns anys el centre també comptava amb formació en electricitat, però va deixar d’impartir-se per falta d’alumnes. A l’institut de Guissona, seu de bonÀrea, sí que ofereixen formació en Processos de Qualitat en la Indústria Alimentària. És l’únic centre en què es pot cursar a tota la província. I la formació en Automatització Robòtica i Industrial es pot estudiar només a l’Escola del Treball de Lleida i a La Salle de Mollerussa.

La setmana passada, Pomés es va reunir amb la consellera d’Educació, Esther Niubó, per traslladar-li aquesta i altres necessitats educatives de la ciutat. El municipi ha ofert també part de la Universitat com a Parador Nacional i preveu traslladar l’Antoni Torroja.