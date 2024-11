Arranquen les obres del nou museu que s'allargaran fins al maig

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana han començat les obres de la primera fase de construcció del nou Museu Eduard Camps i Cava de Guissona. La nova seu del museu arqueològic es construirà a l’antic pàrquing del parc arqueològic i l’edifici tindrà una planta subterrània, una planta baixa i un primer pis amb una superfície construïda total de 1.883 metres quadrats.

En aquesta primera fase s’adequarà la planta del subsòl amb un dipòsit amb les troballes del parc arqueològic. Ara es guarden en un magatzem del museu que s’ha quedat petit. Des del museu expliquen que també s’habilitarà una zona visitable per poder veure aquestes troballes.El ple del 29 de juliol es va aprovar l’adjudicació dels treballs a l’empresa COMSA per un valor de 1.833.000 € i està previst que tinguin un període d’execució de set mesos fins al pròxim mes de maig. L’alcalde Jaume Ars, explica que la construcció del nou museu tindrà tres fases per un valor de 4,5 milions d’euros. El departament de Cultura de la Generalitat finançarà 2,5 milions, i la diputació de Lleida i l’ajuntament de Guissona, un milió respectivament.Aquest dissabte, en el marc de la jornada Cattus Day, que organitza el Museu de Guissona en honor a Cattus, el gat adoptat durant la pandèmia, es realitzarà la inauguració simbòlica de les obres del nou museu. A les 12 del migdia es portarà a terme una cerimònia com les de l’antiga Roma amb l’àugur de Iesso i la dida Euriclea. Així, a partir de les 10 del matí hi haurà una cercavila amb els gegants Cattus i Bacus, un dinar i diversos tallers i activitats familiars durant tot el dia.