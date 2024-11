Instal·len més càmeres de videovigilància a Cervera

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera instal·larà més càmeres en diferents punts de la ciutat. Segons l’alcalde, Jan Pomés, des de la Paeria volen “incrementar la seguretat i evitar l’incivisme a la ciutat”.

La setmana passada es van instal·lar càmeres a la rotonda dels semàfors, a l’encreuament de l’avinguda Catalunya amb el carrer Victòria per controlar el trànsit i evitar incidents. També està previst que aquests pròxims dies es col·loquin dispositius al túnel de vianants que connecta l’estació de trens de Cervera amb la d’autobusos. A més, les últimes setmanes s’ha millorat la il·luminació d’aquest pas subterrani amb la instal·lació de nous fanals perquè sigui més “segur”, explica l’edil. També estan previstes càmeres a la plaça Universitat i en altres punts.El 2022 es van instal·lar càmeres intel·ligents per registrar les matrícules dels vehicles a les zones per als vianants com al carrer Major, des de la plaça Santa Anna fins a la Paeria i al carrer Guinedilda.

Però, segons l’alcalde, no van entrar en funcionament fins al mes d’octubre passat. En aquest sentit, Pomés explica que també es reforçarà la videovigilància al carrer Mare Janer. La plaça Joan Salat, darrere del Consell Comarcal, és un altre dels punts que també tenen càmeres.El 2024 s’han destinat 6.000 euros a la compra de càmeres de seguretat i el 2025 està previst destinar-hi una partida d’uns 10.000 euros, tal com es va aprovar en el ple extraordinari d’ahir.El consistori també preveu destinar 100.000 euros a la instal·lació de càmeres als accessos de la ciutat, una actuació que es portarà a terme de forma progressiva durant els propers cinc anys. Així ho va anunciar l’equip de govern a finals d’estiu del 2023.