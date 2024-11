Tot llest per al cinquè Novembre Lúdic

Publicat per C.M. Verificat per Creat: Actualitzat:

El novembre és sinònim de joc i diversió a Guissona. El Novembre Lúdic arriba a la seua cinquena edició amb propostes de jocs per a diferents franges d’edat.

Així, aquest primer cap de setmana a la Sala Galeria de l’Ateneu de Guissona acollirà la Città Infinita, un joc de construcció amb materials reciclats amb els quals es podran crear i recrear espais urbans. La idea és que adults, joves i nens treballin en equip, de forma col·laborativa per tal de construir una gran ciutat.El 16 de novembre la ciutat acollirà la Fira de la Joguina, en què també es podran comprar joguets de segona mà. A més, aquest any també hi haurà un espai d’antiquari i col·leccionisme. Al voltant de la fira s’organitzen diverses activitats: un espai de psicomotricitat per al públic més petit, jocs a la romana amb el Museu i Doble Go oferirà un taller de joguets papiroflèxics. El dissabte 23 es destinarà als jocs de taula amb diferents sessions a càrrec de Tribu Fera. D’altra banda, al matí amb Tuperjocs es donaran a conèixer nous jocs que també es podran comprar.El cap de setmana del 30 de novembre tindrà lloc la IV Fira Playmobil i Lego amb diferents diorames i activitats. L’espai de La Llavor organitzarà la Fira de la Robòtica per conèixer les últimes novetats en tecnologia. Durant tots els caps de setmana el Museu s’uneix a la proposta amb l’espai Ludi Iesso.