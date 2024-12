Talent matemàtic amb arrels de Ponent

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre alumnes de segon d’ESO de la demarcació de Lleida han estat seleccionats en el programa Estalmat, un projecte d’estímul del talent matemàtic. Es tracta d’Adrià Tresents Cobos i Jep Salat Farguell de l’Institut Guissona, Nico Rosinach Pintó, de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, i Nil Bernet Treviño, de l’Escola Pia de Balaguer. Tan sols hi accedeixen 25 alumnes cada any, després de superar una prova escrita i una entrevista. En aquesta edició hi va haver 250 aspirants.

El programa està organitzat per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEMCAT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM). Segons Guillem Perarnau, coordinador del programa, fa més de vint anys que van impulsar aquesta iniciativa per “despertar l’interès i el talent per les matemàtiques (...) No es tracta d’avançar cursos sinó d’ampliar temes que es tracten a l’aula”. Afirma que és un espai per a alumnes motivats i amb talent que en ocasions “la classe se’ls queda petita” i allà troben companys amb els mateixos interessos.

Té una durada de dos cursos amb sessions setmanals. Durant 22 dissabtes els alumnes es desplacen a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. És un programa totalment gratuït “que pretén fomentar l’equitat i la igualtat d’oportunitats”, explica Perarnau. Tot i així, des de l’organització valoren molt positivament l’esforç que fan les famílies de Lleida per desplaçar-se a Barcelona i en un futur intentaran descentralitzar algunes de les sessions.

L’Adrià i el Jep expliquen que encara que la prova els va resultar fàcil de resoldre, no esperaven ser seleccionats. Estan molt contents amb el programa, que té un enfocament menys acadèmic, on treballen en grup i resolen problemes complexos que han de raonar i explicar. “És diferent del que fem a classe”, diuen.

L’any passat, Nil Bernet va aconseguir la vuitena millor nota en les proves de coneixements matemàtics de Cangur en què van participar 13.198 alumnes. Combinar les sessions amb el futbol sala no ha estat tasca fàcil, però el seu pare assegura que “ens hem organitzat i està molt content”.

El 2023 van seleccionar uns altres quatre alumnes de la demarcació, dos de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, un de l’Institut Alfons Costafreda de Tàrrega i un altre de l’Institut La Segarra de Cervera.