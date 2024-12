La Generalitat multa amb 900 euros l'exregidor de Ribera d'Ondara que va titllar de "càncer" el col·lectiu LGTBI

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha multat amb 900 euros Albert Puig, que va ser alcalde accidental de Ribera d'Ondara després que el ple destituïs Francesc Sabanés com a alcalde amb una moció de censura el mes de maig d'aquest 2024. La multa arriba després que titllés de "càncer" el col·lectiu LGTBI –en un tuit que va esborrar– i se li va imposar des del Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern presidit per Pere Aragonès. El mateix Puig ha anunciat a X la notificació de la sanció per emetre expressions discriminatòries vexatòries, injurioses, calumnioses o amenaçadores en qualsevol mitjà de comunicació o en xarxes socials.

El missatge li va valdre l'expulsió d'Aliança Catalana, que aleshores era la seva formació política, i una reprensió per part de la líder del partit, Sílvia Orriols, que va assegurar que no permetrien "cap actitud homòfoba". En conèixer que s'ha tramitat la sanció, l'exregidor ha assegurat que viu "en una dictadura encoberta" i ha criticat que "la demòcrata Generalitat de Catalunya que s'omple la boca de llibertat d'expressió multant qui no pensa com ells".