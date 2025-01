Detingut a Guissona per circular begut, drogat, sense carnet i amb un cotxe robat i intentar atropellar policies

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Guissona una dona de 50 anys i un home de 43 anys com a presumptes autors dels delictes de robatori i furt d'ús de vehicle a motor, a més d'un delicte de falsificació de document públic oficial. L'home també està sent investigat per conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i fer-ho sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van tenir lloc la tarda del passat 3 de gener en un control de trànsit que els agents havien establert al terme municipal de Guissona. Quan els mossos van intentar aturar un turisme que s'acostava al punt de control, el conductor va ignorar les indicacions i va accelerar per intentar envestir els policies. Aquests van poder esquivar el vehicle i van iniciar una persecució en què el cotxe fugitiu va circular a gran velocitat pel nucli urbà, fent maniobres brusques i saltant-se direccions prohibides.

Finalment, els agents van aconseguir interceptar el turisme, que estava ocupat per la parella detinguda. En fer les comprovacions pertinents, van descobrir que el vehicle havia estat sostret el mes de desembre a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i que portava matrícules diferents a la part frontal i posterior.

Conductor ebri, drogat i sense carnet

Les proves d'alcoholèmia i drogues realitzades al conductor van donar positiu, amb una taxa de 0,36 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat i presència de cocaïna a l'organisme. A més, els mossos van comprovar que l'home no havia obtingut mai el permís de conduir i que acumulava nombrosos antecedents per fets similars i contra el patrimoni.

L'endemà dels fets, un cop finalitzades les indagacions, el turisme sostret va ser retornat al seu legítim propietari. Pel que fa als dos detinguts, ambdós amb antecedents policials, van passar a disposició judicial el dia 5 de gener al jutjat de Cervera.