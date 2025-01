Biblioteca 'autogestionada' en mans dels veïns

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Sanaüja va inaugurar el desembre passat la nova biblioteca municipal, batejada amb el nom del reconegut poeta local Joan Margarit. Es tracta d’un equipament “autogestionat” que quedarà en mans dels mateixos veïns, ja que l’ajuntament no disposa de prou recursos per dotar-lo de personal.

A partir de la setmana que ve, les famílies podran sol·licitar una clau electrònica de la biblioteca a l’ajuntament i hauran d’abonar una fiança de 40 euros. La clau incorpora un xip que registrarà el nom de la persona o família.

Per al préstec de llibres, no caldrà el carnet de la biblioteca: es registrarà el llibre sol·licitat i s’haurà de retornar al cap d’un mes. “Al final es tracta de confiar en la gent i a veure com funciona”, va explicar l’alcaldessa, Maria Casoliva. Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

La biblioteca és al tercer pis del Local Social, que havia funcionat com a espai per a entitats i estava en desús. El nou equipament està dividit en tres espais: una zona infantil amb contes i ludoteca; una zona d’estudi, treball i lectura per a adults amb llibres i revistes i, finalment, una zona d’informàtica on pròximament s’instal·laran dos ordinadors amb connexió a internet.

Segons Casoliva, gran part dels llibres procedeixen d’una donació de Montserrat Espuga, veïna de Ribelles i bibliotecària de professió. També van adquirir altres volums gràcies a l’aportació de diners de la rifa del Flea Market, el mercat de segona mà que es va celebrar a l’estiu. L’ajuntament va comptar amb una subvenció de 2.000 euros de l’IEI per adquirir el mobiliari. En un futur esperen poder formar part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya.

La biblioteca es va inaugurar el passat 27 de desembre amb narracions de contes a càrrec de Mònica Torra.